Власти Крыма предлагают вооружить охрану вооружить охрану школ и детсадов
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Крым, 22 октября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что будет настаивать на выдаче оружия сотрудникам, охраняющим детские образовательные учреждения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что правительство региона обобщает все предложения по данному вопросу, чтобы можно было проработать его на федеральном уровне.
«Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооружённые сотрудники с табельным оружием», — написал Аксенов.
Напомним, что 17 октября 18-летний студент четвертого курса расстрелял людей внутри здания Керченского политехнического колледжа и взорвал бомбу. Погиб 21 человек.