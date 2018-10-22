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Власти Крыма предлагают вооружить охрану вооружить охрану школ и детсадов

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Власти Крыма предлагают вооружить охрану вооружить охрану школ и детсадов

Крым, 22 октября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что будет настаивать на выдаче оружия сотрудникам, охраняющим детские образовательные учреждения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что правительство региона обобщает все предложения по данному вопросу, чтобы можно было проработать его на федеральном уровне.

«Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооружённые сотрудники с табельным оружием», — написал Аксенов.

Напомним, что 17 октября 18-летний студент четвертого курса расстрелял людей внутри здания Керченского политехнического колледжа и взорвал бомбу. Погиб 21 человек.

Автор: Денис Коробейников
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