В Совбезе РФ рассказали о темах переговоров Патрушева и Болтона

Москва, 22 октября. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу. По словам пресс-секретаря Патрушева Евгения Аношина, стороны отметили важность продолжения контактов на уровне Советов безопасности, а также по линии ряда ведомств и министерств РФ и США по вопросам безопасности.

«Обсуждены перспективы выстраивания диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам», — отметил представитель Совбеза РФ.

Как заявлял ранее сам Болтон, ключевой задачей встречи с Патрушевым является возможность продолжения диалога президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которые они начали в июне в Хельсинки.

Напомним, накануне в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что российская сторона рассчитывает получить от Болтона внятные объяснения о дальнейших действиях США по договору о ракетах средней и меньшей дальности.