Иначе на голову сядут: Лоза одобрил запрет на въезд в РФ артистов с Украины

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия Украины в отношении российских граждан и юрлиц. Ожидается, что они будут касаться в том числе концертной деятельности украинских артистов в России.

Путин поручил правительству РФ составить перечень специальных экономических мер и физических и юридических лиц Украины, в отношении которых они будут действовать. Как предположил в беседе с Федеральным агентством новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, в этом перечне окажутся и украинские артисты, которые негативно высказываются о России, но до сих пор могли зарабатывать, давая концерты в российских городах.

Российский певец и композитор Юрий Лоза, чье имя в апреле 2017 года было внесено в список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину из-за того, что они поддержали воссоединение Крыма с Россией и выступали на черноморском полуострове без согласия украинских властей, заявил, что Москве давно пора предпринять зеркальные меры в отношении украинских артистов.

«Зеркальный ответ на действия Киева совершенно логичен и естественен. Мы не можем не замечать того, что происходит под носом. Если они вводят какие-то дурацкие законы, мы вынуждены отвечать. А если мы не будем этого делать, они на голову сядут. Поймут, что мы съели одно, другое, третье — и не подавились, и продолжат свои глупости», — сказал Юрий Лоза в комментарии ФАН.

По словам артиста, украинские власти «ведут себя по-хамски», и России давно пора дать им отпор.

«Я вообще не понимаю — как можно запрещать артистам въезжать в свою страну? Но они ввели такой запрет, хотя артисты вообще тут не при чем. Во всем мире артисты ездят по разным странам! Я только что приехал из Канады. Канада не считает меня врагом, а Украина считает! На Украине, что ли, более серьезные требования к артистам? Что за бред?» — изумился Юрий Лоза.

Он подчеркнул, что запрет иностранных артистов в стране — «это глупость несусветная», но отвечать на это надо.

«Иначе можно подумать, что у нас нет самоуважения», — заметил Лоза.

Певец предположил, что Россия может запретить въезд на свою территорию украинским артистам, которые негативно высказываются в адрес РФ.

Напомним, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько предположил, что первым в список запрещенных в РФ украинских артистов должен попасть солист группы «Время и стекло» Алексей Завгородний, который не стесняется негативно высказываться в адрес России, но продолжает на ее территории активную концертную деятельность.