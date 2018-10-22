Поздно одумались: в России ответили на предложение премьера Италии о возвращении в G8

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в канун своего первого официального визита в Москву заявил, что необходимо восстановить формат «Большой восьмерки».

«По моему мнению, необходимо двигаться в сторону восстановления формата «Большой восьмерки», чтобы за столом переговоров был также Путин. Таким образом в рамках «восьмерки» мы сможем рассмотреть и решить ряд проблем, которые сейчас решаются с большим трудом, потому что за столом нет всех нас», — пояснил Конте, выступая на пресс-конференции для иностранной прессы.

Отвечая на вопрос российских журналистов, итальянский премьер-министр отметил, что Россия играет важную роль во всех международных кризисах, поэтому необходимо стремиться к диалогу с Москвой.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что России нет никакого смысла присоединяться к странам G7. Эксперт добавил, что предложение Конте несвоевременно и нереалистично.

«Хотя Джузеппе Конте понимает, что Европе не решить международные вопросы без России, «Большой восьмерки» уже не будет. Этот формат уже не нужен, он принадлежит истории. Поэтому в таких случаях я своим европейским коллегам говорю, что те поздно одумались: нельзя дважды войти в одну и ту же реку», — заметил собеседник агентства.

Россия входила в G8 до 2014 года. После присоединения Крыма страны Запада не признали это решение и отказались от участия в саммите «восьмерки», который должен был состояться в Сочи. Несмотря на желание Италии вернуть Россию в организацию, сейчас это абсолютно бессмысленно, так как другие члены саммита не настроены на ведение равноправного диалога.

По словам Брутера, недавнее заявление Дональда Трампа о возможном выходе из договора о РСМД наглядно показывает безразличие США к другим участникам международной арены.

«Сейчас ситуация совсем иная, после выхода Трампа из договора о РСМД, разговор о «восьмерке» просто смешон. Формат G7 был найден для некого усреднения западных интересов в свое время. Россию туда пригласили в качестве извинений за расширение НАТО, как говорят американские источники. Сейчас США принимают решения самостоятельно, им адекватная дискуссия не интересна. Ни одна из европейских стран в «семерке» не принимает участие в выработке конкретных решений. Вашингтон действует без оглядки на действия партнеров. Об этом, кстати, и говорят заявления Трампа о выходе из Договора РСМД», — пояснил политолог.

В среду глава правительства Италии проведет переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также встретится с итальянскими предпринимателями.