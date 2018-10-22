Караченцов из больницы поздравил Фурманова с юбилеем

Москва, 22 октября. Актер Николай Караченцов поздравил из больницы своего близкого друга Рудольфа Фурманова с 80-летием. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила супруга Караченцова Людмила Поргина.

По ее словам, с супругом она провела полдня.

«Прямо из больницы поздравили Фурманова с юбилеем. Тот поблагодарил и посетовал, что не не смогли приехать к нему на день рождения», — рассказала Поргина.

Напомним, Караченцов вот уже второй месяц лежит в больнице с воспалением легких. Пневмония возникла после курса химиотерапии, которую актер прошел, борясь со злокачественной опухолью. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.