«К сожалению, страдают наши люди»: дипломат прокомментировал обвинения США в адрес бухгалтера ФАН

Москва, 22 октября. Главный бухгалтер Федерального агентства новостей Елена Хусяйнова, которую Минюст США обвинил во вмешательстве в выборы 2016 года и в будущие выборы в Конгресс, стала жертвой внутриполитической борьбы в Штатах. Об этом заявил российский дипломат и политический эксперт Николай Платошкин.

По его мнению, президент США Дональд Трамп «показывает, что он не русский парень». Из-за этого страдают граждане России.

«Как только у нас с американцами назревает какое-то соглашение, Трамп отыгрывает это все внутри, чтобы показать, что он не русский парень. Из-за этого, к сожалению, страдают наши люди», — сказал Николай Платошкин в эфире Первого канала.

Наглядным примером, по мнению политического эксперта, является дело россиянки Марии Бутиной, новости о котором начали активно муссировать на Западе в связи с переговорами президента РФ Владмира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки летом 2018 года.

«Визит Болтона в Москву: надо показать, что я (Дональд Трамп — Прим. ред.) парень нормальный, что идет вообще-то борьба с русскими – это раз. «Плюс мы еще из договора выйдем». Хотя на самом деле не выйдем», — резюмировал эксперт, говоря о выходе США из Договора о РСМД.

Николай Платошкин также отметил нюансы выборного процесса в США, вспомнив, как российские дипломаты, в том числе он, «наблюдали» на выборах в США в 2004 году. Предложение российской стороны о наблюдении за избирательным процессом в Штатах приняли со скепсисом.

«В ответ было дикое недоумение: «Вы? У нас будете наблюдать? Вы что, с ума сошли?». Мы говорим: «Ну, вы-то у нас уже лет 20 наблюдаете». А они отвечают: «У нас в Техасе закон 1837 года, он этих наблюдателей не допускает». Мы, в конце концов, наблюдали, но нам говорили: «Значок надо носить на этой стороне, а не на этой, к урне не подходить, и самое главное — ни с кем нельзя разговаривать. Вообще», — рассказал Николай Платошкин.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя обвинения Минюста США о «вмешательстве в выборы», выдвинутые против Елены Хусяйновой, также отмечал, что в Штатах продолжается грязная клеветническая кампания в преддверии выборов в Конгресс. Замглавы российского МИД напомнил, что Вашингтон вот уже на протяжении двух лет распространяет беспардонную и бездоказательную ложь относительно мифического «российского вмешательства» в президентские выборы.