Хотите дотации — контролируйте граждан: эксперт оценил угрозу Трампа сократить помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

Соединенные Штаты ограничат или прекратят помощь таким беднейшим странам Центральной Америки, как Гондурас, Гватемала и Сальвадор, из-за большого количества нелегальных мигрантов, которые приезжают оттуда на территорию Штатов, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Гватемала, Гондурас и& Сальвадор не смогли остановить людей, покидающих свои страны и незаконно прибывающих в США. Теперь мы будем прекращать или существенно сокращать большую помощь, которую [США] обычно предоставляли им», — написал Трамп в Twitter.

Политика Трампа

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что тема нелегальной иммиграции является очень важной для Дональда Трампа. Как для поддержания в тонусе своей электоральной базы, так и для нападения на политику демократов, которые не дают американскому президенту ужесточить миграционную политику США.

«Сами по себе такие страны Центральной Америки, как Гондурас, Гватемала и Сальвадор не представляют для США миграционной угрозы, так как не являются густонаселенными государствами. Население этих стран суммарно около 30 млн человек. По сравнению с почти 330-миллионным населением США, это небольшая цифра. При этом Штаты с 2000 года увеличили свое население почти на 50 млн человек, в первую очередь — за счет миграции, в том числе не совсем официальной», — пояснил Евгений Валяев.

Это процесс, заметил эксперт, подпитывает экономку США человеческим ресурсом, ведь в Штаты стремятся переехать не только бедные слои населения из Центральной Америки, но и благополучные слои населения из других стран. Резкая остановка этого процесса может замедлить развитие экономики. На такие шаги не пойдет даже Дональд Трамп, для которого показатели экономического развития являются крайне важными в оценке своей работы.

«Своим заявлением о сокращении финансовой помощи этим государствам Дональд Трамп старается привлечь внимание американцев к этой проблеме и показать, что демократы мешают ему воплотить в жизнь его предвыборные обещания на эту тему. Также это заявление адресовано внешним игрокам. Мол, хотите дотации США, контролируйте своих граждан, которые стремятся переехать к ним, хотя это требование выглядит практически нереализуемым. Тут можно увидеть, что Трамп просто ищет поводы, чтобы сократить расходы на помощь иностранным государствам, которых традиционно подкармливал Вашингтон», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, в США население совсем по-разному смотрит на миграционную политику. Электорат Демократической партии придерживается либерального подхода, ведь США сами по себе являются страной мигрантов, и совсем закрывать страну от желающих переехать туда, как они считают, никак нельзя. Жесткой антимиграционной политики придерживается также электорат Республиканской партии, который разделяет переселенцев первых волн и современных иммигрантов.