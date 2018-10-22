Новые тарифы на транспортировку газа примут к 1 ноября — ФАС

Москва, 22 октября. Решение по тарифам «Газпрома» на транспортировку газа для независимых производителей и по методике их расчета будет принято до 1 ноября. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомзин.

По его словам, вопрос находится на завершающем этапе обсуждения.

«До 1 ноября в правительстве решение на этот счет будет принято», — заявил Голомзин журналистам.

Он подчеркнул, что решение затронет не только базовый тариф, но и методику его индексирования. Голомзин заявил, что в ведомствах провели множество совещаний по этому вопросу.

«Максимально сблизили позиции ведомств по этому вопросу в части компонентов, которые влияют на ценообразование. Есть все основания рассчитывать, что тариф будет проиндексирован в 2019 году», — подчеркнул глава Федеральной антимонопольной службы России.

Напомним, что тарифы «Газпрома» по транспортировке газа для независимых производителей не индексировались с 2015 года. Власти планировали повысить их с 1 июля 2018 года.