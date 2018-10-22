Ирина Алферова рассмеялась, узнав, что попала в «черный список» угроз Украине

Москва, 22 октября. Министерство культуры Украины внесло российских актеров Ирину Алферову и Леонида Ярмольника в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности, сообщается на сайте ведомства. Узнав о попадании в «черный список» угроз Украине, Ирина Алферова в интервью Федеральному агентству новостей лишь рассмеялась.

«Я могу только очень смеяться на эту тему, потому что, кроме хорошего, я этой Украине ничего не сделала, — отметила народная артистка Российской Федерации. — Я снялась в картинах украинских режиссеров на украинских киностудиях. Если я люблю свою Родину и своего президента и говорю об этом, то не знаю, кому это может быть угрозой».

На вопрос о том, чем именно Алферова может угрожать национальной безопасности Украины, с точки зрения тех, кто принимал данное решение, она ответила, что считает это маразмом.

«И я могу только смеяться, — повторила она. — Потому что все это настолько несерьезно… Как это вообще можно? Там есть мои родственники, и я их люблю, я все время говорила замечательные слова о Киеве, например, как он преобразился... Это очень смешно!»

В «черный список» украинского минкультуры занесено уже 144 российских деятеля культуры. В их числе — актеры Василий Лановой, Валентин Гафт и Наталья Варлей, режиссеры Никита Михалков, Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Николай Расторгуев и Лев Лещенко и другие. Всем им запрещен въезд на Украину.