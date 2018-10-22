Киев, 22 октября. Украинский президент Петр Порошенко призвал соотечественников не верить популистам, которые обещают снизить цены на газ, сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко призвал украинцев меньше слушать «сладкие голоса псевдозащитников», так как в их словах о снижении цены на газ в несколько раз «правды мало, или может вовсе нет».

По словам украинского президента, больше всего было взято кредитов теми политическими силами, которые на сегодняшний день ярче всех отстаивают позиции простых людей.

«Пятьдесят четыре миллиарда долларов — вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние «правдоборцы» в 2007–2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать», — отметил Порошенко.

Ранее бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что после ее «прихода к власти» будут снижены тарифы на газ до «рентабельной адекватной цены».

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что в пятницу Киев и Международный валютный фонд в ходе переговоров пришли к определенным договоренностям. Со следующего года начнет действовать новая программа. Украинский премьер отметил, что решение правительства о повышении цены на газ для населения на 23,5% со следующего года — одно из главных предусловий для дальнейшего кредитования.