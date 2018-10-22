Иностранное участие в новостных агрегаторах хотят ограничить под угрозой блокировки

Москва, 22 октября. Депутаты Госдумы РФ от «Единой России» и ЛДПР предложили блокировать новостные агрегаторы за отказ ограничить долю иностранного участия до 20%. Соответствующий законопроект внесен в ГД в понедельник.

«Санкция за неисполнение требований, предлагаемых проектом, — ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований владельцем агрегатора», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Решение о блокировке новостного агрегатора будет принимать суд по соответствующему обращению федерального органа исполнительной власти.

Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами. Инициатива предполагает ограничение участия иностранных государств, международных организаций и иностранных юридических лиц.