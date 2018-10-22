Счетная палата выявила среди особых экономических зон РФ неэффективные

Москва, 22 октября. 10 из 25 особых экономических зон оказались неэффективными, заявил аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов в представленном отчете.

По мнению Счетной платы, региональные власти принимают не достаточно мер, чтобы особые экономические зоны работали эффективно. По его мнению, выделенные бюджетные средства зачастую используются без достижения требуемого результата.

Он напомнил, что за семь лет (2010–2017) досрочно были закрыты 11 особых экономических зон. На их финансирование власти страны потратили 4,5 миллиарда рублей.

На начало этого года строительство объектов инфраструктуры для всех российских ОЭЗ оценивалось в 491,9 миллиарда рублей. Стоит отметить, что 254 миллиарда рублей из них выделялись из федерального бюджета. Аудиторы так и не смогли определить, откуда должны были поступить остальные 197,8 миллиарда рублей.

В Счетной палате обратили внимание, что объекты инфраструктуры ОЭЗ не были обеспечены необходимой загрузкой. По результатам анализа 10 из 25 зон были признаны неэффективными.

Отмечается, что речь идет о кластерах «Байкальская гавань», «Бирюзовая Катунь», промышленно-производственная зона «Моглино», портовая экономическая зона «Ульяновск», «Курорты Северного Кавказа» и некоторые другие. Государство выделило на них 55,1 миллиарда рублей. Однако объем привлеченных инвестиций составил всего 7,6 миллиарда рублей.

Особые экономические зоны в России были созданы в 2005 году. ​В 2016 году в стране действовали 33 зоны, а на данный момент остались всего 25.