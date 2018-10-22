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В Швеции создали «пластик» из картофеля

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В Швеции создали «пластик» из картофеля

Стокгольм, 22 октября. В Швеции создали из картофельного крахмала материал, похожий по своим свойствам на пластик, информирует The Huffington Post.

Так, на конкурсе The James Dyson Award студент Лундского университета Понтус Тренквист представил вилку и нож из «картофельного пластика», в состав которого входит лишь крахмал и вода. По словам студента, материал разлагается в течение всего двух месяцев. Как отметил Тренквист, соответствующий материал может применяться в создании посуды и столовых приборов.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие продукты помогают бороться с бессонницей.

 

Автор: Тимур Румянцев
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