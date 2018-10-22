Глава Крыма посетит керченский колледж в первый день занятий после трагедии

Керчь, 22 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов посетит Политехнический колледж в Керчи, где студент Владислав Росляков устроил бойню 17 октября, в день возобновления занятий после трагедии.

«Состоится пресс-подход главы республики Крым Сергея Аксенова по итогам посещения Керченского политехнического колледжа», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства образования Крыма.

Занятия в учебном заведении возобновятся во вторник, 23 октября, в сокращенном режиме.

Напомним, студент Владислав Росляков открыл огонь по однокурсникам и сотрудникам колледжа, а затем активировал самодельное взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 16 студентов и пять сотрудников учебного заведения. В больницах Крыма, Краснодара и Москвы остаются 49 человек, из них пять – в крайне тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что все пострадавшие получили минно-взрывные травмы. Кроме того, самодельная бомба была начинена инфицированными болтами, гайками и гвоздями.