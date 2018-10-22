Заразившегося на сборах в Италии норвежца подселили к российским лыжникам

Рим, 22 октября. Норвежского лыжника Петтера Нортуга на сборах в итальянском горнолыжном курорте Валь Сеналесе изолировали от основной команды по причине болезни, переселив в отель, где базируется сборная России.

Помимо российской сборной в гостинице, ставшей новым временным местом жительства норвежца, проживают спортсмены из Финляндии и Швейцарии.

Однако у тренера сборной России Маркуса Крамера такой шаг организаторов сборов вызвал удивление.

«Если они боятся, что Нортуг кого-нибудь заразит, то это очень странное решение. Тут рядом очень много других гостиниц», — цитирует его Lenta.ru.

При этом тренер отметил, что обычно заразившихся спортсменов переселяют с большой высоты над уровнем моря на более низкую, поскольку это сказывается на самочувствии организма. Например, рассказал Крамер, одного из недавно заболевших атлетов переселили с высоты в 2 тысячи метров на уровень 600 метров и не подвергали опасности других спортсменов.

Напомним, сезон для лыжников начнется 24 ноября. В это же время стартует первый этап Кубка мира 2018-2019, соревнования пройдут в финском курорте Рука.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что часто повышает голос во время тренировок. По его мнению, такой метод часто работает во время занятий с девушками, которые, как правило, при данном воздействии «быстрее воспринимают информацию».