Сирия новости 22 октября 19.30: радикалы «Ан-Нусры» препятствуют выходу гражданских из Идлиба, в Алеппо ликвидирован боевик ССА

Сирия, 22 октября. Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» препятствуют выходу гражданских из опасных районов Идлиба, в Алеппо ликвидирован боевик ССА, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и джихадистами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: препятствует эвакуации мирных жителей из Идлиба, ведет бои с САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла одного боевика убитым и двух раненными в Алеппо.

Курды: атаковали позиции ССА в Алеппо, ведут бои с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Курдский источник передает в социальной сети Twitter (@RojavaCudi), что боевикам Отрядов народной самообороны (YPG) удалось взорвать два СВУ на позициях «Сирийской свободной армии» (ССА) в северной части провинции Алеппо. По сведениям автора публикации, в результате атак один член протурецкой группировки был нейтрализован, еще два исламиста получили ранения.

В западный пригород Алеппо прибыло подкрепление правительственных сил САР, пишет Al-Masdar News. Информагентство отмечает, что Сирийская арабская армия (САА) наращивает свое присутствие в этой части региона из-за опасности нападений террористов «Тахрир аш-Шам» на мирные районы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что курдские военизированные отряды вошли в населенный пункт Ас-Суса, на территории которого скрываются террористы «Исламского государства»1. По данным автора публикации, в поселении и его окрестностях продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и радикальными исламистами.

Напомним, ранее Ас-Сусу атаковали ВВС международной коалиции, обеспечивающие продвижение SDF. В результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибло более 60 мирных жителей населенного пункта.

Провинция Идлиб

Местный источник в провинции Идлиб пишет в Twitter (@Syria_News5), что число жертв взрыва, произошедшего вчера в административном центре региона, достигло семи. Ранее сообщалось о шести погибших.

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» продолжают проводить массовые аресты мирных жителей провинции, передает местный Twitter-канал (@Bosni94). Кроме того, по сведениям автора публикации, террористы подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 вооруженного формирования препятствуют проходу гражданских через гуманитарный коридор в районе Абу Духура.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам», передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Напомним, террористы атаковали расположения правительственных войск САР в этой части региона, что вызвало ответную реакцию со стороны армии Башара Асада. Артиллерия САА наносит удары по опорным пунктам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)