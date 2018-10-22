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Пассажирский самолет обстреляли из автомата Калашникова в Хабаровском крае

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Пассажирский самолет обстреляли из автомата Калашникова в Хабаровском крае

Хабаровск, 22 октября. Неизвестные обстреляли пассажирский самолет Ан-24. Пулю обнаружили в обшивке самолете при проведении техосмотра. Отмечается, что Ан-24 следовал по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск.

Техников насторожило отверстие, похожее на пулевое, в носовой части самолета.

«При демонтаже локатора внутри обнаружилась пуля от автомата Калашникова», — сказал источник в комментарии «Интерфаксу».

По данному факту проводится расследование.

Автор: Регина Пак
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