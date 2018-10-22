В Роскосмосе рассказали, когда будет запущен следующий экипаж МКС

Москва, 22 октября. Дата возвращения на Землю действующего экипажа МКС и запуск нового будет определена после 30 октября, когда будет окончено расследование аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Даты посадки нынешнего экипажа и запуска следующей экспедиции, как и дата выхода в открытый космос будут определены после окончания работы комиссии по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», то есть после 30 октября», — цитирует ТАСС сообщение.

Напомним, авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла во время запуска корабля к Международной космической станции. На борту «Союз МС-10» находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Экипаж принял решение катапультироваться. Капсула приземлилась в Карагандинской области Казахстана.