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Ярмольник отреагировал на включение в список «угроз Украине»

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Ярмольник отреагировал на включение в список «угроз Украине»

Москва, 22 октября. Российский актер Леонид Ярмольник, которого Минкульт Украины включил в список лиц, «угрожающих нацбезопасности» страны, прокомментировал решение киевских властей.

«Они давно тасуют мою фамилию из одного списка в другой. Пусть что хотят, то и делают. На их идиотизм даже реагировать не стоит», — сказал Ярмольник в интервью RT.

Напомним, в понедельник стало известно, что в черный список министерства культуры Украины внесены Леонид Ярмольник и Ирина Алферова. С чем именно связано решение Минкульта Украины, пока неизвестно. 

Ранее Ярмольника уже внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». 

Автор: Федор Веснин
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