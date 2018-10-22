Ярмольник отреагировал на включение в список «угроз Украине»

Москва, 22 октября. Российский актер Леонид Ярмольник, которого Минкульт Украины включил в список лиц, «угрожающих нацбезопасности» страны, прокомментировал решение киевских властей.

«Они давно тасуют мою фамилию из одного списка в другой. Пусть что хотят, то и делают. На их идиотизм даже реагировать не стоит», — сказал Ярмольник в интервью RT.

Напомним, в понедельник стало известно, что в черный список министерства культуры Украины внесены Леонид Ярмольник и Ирина Алферова. С чем именно связано решение Минкульта Украины, пока неизвестно.

Ранее Ярмольника уже внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».