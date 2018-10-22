Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Кувейт снял запрет на импорт российского мяса

53
0 Оставить комментарий

Кувейт снял запрет на импорт российского мяса

Москва, 22 октября. Россельхознадзор сообщил о снятии Кувейтом запрета на ввоз в страну мясной продукции из России.

Как говорится в сообщении федеральной службы, информация о снятии запрета на ввоз из России в Кувейт мяса была опубликована на официальном сайте Продовольственного агентства Кувейта. Это такая продукция животного происхождения, как баранина, говядина, козлятина, а также субпродукты, полученные от крупного рогатого скота, овец и коз.

Кувейт вводил ограничения на ввоз российского мяса из-за вспышки ящура.

Напомним, ранее сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Петербург и Ленобласть 24 тонны свинины из Чили, от которой исходил неприятный запах.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое