Помощница Петросяна впервые прокомментировала слухи о своей беременности

Москва, 22 октября. Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила прекратить распространение слухов вокруг развода артиста с Еленой Степаненко и впервые опровергла информацию о том, что находится в интересном положении.

Расставание звездной пары, которая прожила в браке около 30 лет, вызвало неоднозначную реакцию поклонников. В частности, появились слухи о том, что развод спровоцировало известие о беременности помощницы Петросяна, которая сопровождала его в многочисленных поездках.

«Информация о моей беременности не соответствует действительности», – сообщила в комментарии «СтарХиту» Брухунова.

В то же время и адвокат юмориста Сергей Жорин ранее заявлял, что информация об интересном положении девушки — всего лишь слухи, которые быстро распространились на фоне скандала с разводом. При этом он также опроверг данные СМИ о многомиллионной зарплате Брухуновой, отметив, что ее заработок за месяц не превышает 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Петросян отказался комментировать слухи о беременности его помощницы. В социальной сети Instagram он запустил конкурс, по итогам которого поклонники получат подарки за правильный ответ на вопрос о его творчестве. Было высказано предположение, что юморист таким способом пытается отвлечь внимание от подробностей его личной жизни, пишет «Дни.ру».

Напомним, в начале июля Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с просьбой о расторжении брака с Петросяном, с которым прожила более 30 лет. Актриса предложила разделить имущество, потребовав большую его часть. По некоторым данным, оно оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее адвокат артиста заявил, что Степаненко вывезла из квартиры Петросяна большую коллекцию бриллиантов.