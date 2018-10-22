«Главный российский тролль»: американские СМИ восхитились Захаровой

Вашингтон, 22 октября. Журналисты американского новостного издания BuzzFeed оценили деятельность официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Американские журналисты считают, что Захарова произвела настоящую революцию в работе министерства. По их мнению, брифинги Захаровой существенно отличатся от пресс-конференций, которые были в советское время. Раньше, отметили в издании, пресс-конференции дипломатического ведомства были скучными: серьезные мужчины в костюмах зачитывали официальную позицию МИД.

«А потом пришла Мария Захарова. Эта женщина полностью изменила лицо российской дипломатии. Исчезла сухая статистика, появились шутки и колкости в адрес оппонентов», — говорится в статье.

Кроме того, журналисты добавили, что брифинги официального представителя МИД собирают миллионы просмотров на YouTube и сделали из Захаровой интернет-звезду.

Один из коллег Захаровой отметил, что дипломат получает колоссальное удовольствие от того, что она делает. По информации «ПолитРоссия», у официального представителя МИД РФ есть немало врагов, в частности на Западе.