Хуже нагадившего в углу кота: Милонов раскритиковал Навального за самопиар во время траура

Москва, 22 октября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с критикой в адрес блогера Алексея Навального за попытку самопиара во время траура по жертвам керченском трагедии.

Милонов прокомментировал так называемый ответ Навального на обращение главы Росгвардии Виктора Золотова. Он отметил, что блогер записал его во время траура после трагедии в Керченском политехническом колледже. Депутат подчеркнул, что пока Навальный занимался самопиаром, Росгвардия устраняла последствия трагедии в Керчи.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо дать людям показать, что для для них важно. По мнению Милонова, для Навального важнее чувства такта оказалось поддержание собственного пиара.

«Поэтому одни может быть отвечают, но работают, а другие не работают, но занимаются словоблудием», — заключил он.

Навального депутат назвал «пустышкой» и добавил, что вводить против него санкции бессмысленно.

«Ну какие к Навальному санкции? Понимаете, даже если кот нагадил в углу, его можно наказать, а Алексей, к сожалению, хуже кота, нагадившего в углу, — приводит его слова «ФедералПресс». — Его невозможно наказать, потому что он не поймет, что его наказали за дело. Он будет считать, что это опять кровавый режим закатал рукава».

Напомним, Золотов записал обращение к Навальному, в котором вызвал на дуэль блогера за клевету в его адрес. Навальный ответил на обращение главы ведомства и согласился на дуэль — однако не силовую, а на дебаты. Глава Росгвардии констатировал, что не намерен участвовать в дебатах с блогером, потому что приглашал его на спортивный поединок.

17 октября так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков, по версии следствия, открыл огонь по людям, а также устроил взрыв в колледже. В результате погибли 21 человек, десятки пострадали.