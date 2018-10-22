Беспредел гонки вооружений: эксперт рассказал, чем закончится авантюра США с выходом из ДРСМД

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет иметь далеко идущие негативные последствия, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Односторонний выход США из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект», — сказала дипломат.

Чуньин также обратила внимание на заявление в адрес Китая, сделанное президентом США Дональдом Трампом в ходе его речи о выходе из соглашения. По ее словам, «такая позиция является абсолютной ошибочной».

«Мы надеемся, что все соответствующие стороны посредством диалога смогут урегулировать возникшие вопросы», — добавила она.

Представитель Китая подчеркнула, что ДРСМД «остается очень важным документом», регулирующим контроль над вооружениями и играющим важную роль в развитии международных отношений, «особенно в процессе ядерного разоружения и в поддержании глобального стратегического баланса и стабильности».

В свою очередь эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил уверенность в том, что заявление президента США Дональда Трампа связано со сложной политической обстановкой внутри Соединенных Штатов. Кошкин рассказал ФАН, чем же закончится авантюра США с выходом из ДРСМД.

«Это заявление прозвучало на фоне соперничества двух политических партий накануне важнейших промежуточных выборов для Трампа. Президента США уже давно обвиняют в связях с Россией, поэтому он и решил сместить градус напряженности, развязав торговую войну с Китаем. Он начал обвинять азиатскую страну в каких-то вмешательствах в выборы и т. д. Сегодня мы видим, что атака США на Китай продолжается, и Трамп утверждает, что он первый президент, который осмелился развязать торговую войну с КНР, бросить ей вызов», — отметил военный аналитик.

Собеседник ФАН подчеркнул, что считает предложение главы США включить Пекин в новую редакцию Договора о нераспространении ракет малой и средней дальности ни чем иным как попыткой навязать азиатскому государству политику Вашингтона.

«Та комбинация, которую предлагает Трамп — то есть пригласить в этот клуб Китай, Украину, Белоруссию и Казахстан, то есть расширить круг обсуждения — все это, мне кажется, попытка доминировать, затереть вопрос, обвинить всех и официально придумать причину для США выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Таким образом президент Трамп убивает двух зайцев: показывает избирателям свою силу и навязывает Китаю политику США. Ну а если его страна просто выйдет из договора, то мир пустится в беспредельную гонку вооружений », — заключил эксперт.

Напомним, в минувшую субботу президент США заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Российская Федерация, по его мнению, нарушает условия соглашения. При этом Трамп допустил заключение нового договора с Москвой и Пекином в случае «заверений с их стороны о прекращении разработки ракет малой и средней дальности».