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Троллейбус протаранил восемь машин в Кемерово: опубликовано видео

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Троллейбус протаранил восемь машин в Кемерово: опубликовано видео

Кемерово, 22 октября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Кузбасса: троллейбус протаранил восемь машин.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария случилась на улице Красноармейская: троллейбус влетел в восемь автомобилей. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Согласно информации очевидцев, троллейбус включил аварийный сигнал, водитель пытается самостоятельно отремонтировать поломку.

«В троллейбусе отключили электричество, и он снижал скорость, а другие не видели этого … там огромная пробка, с Дзержинского все стоит», — цитирует «Газета Кемерова» слова одного из очевидцев.

Автор: Алексей Громов
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