Троллейбус протаранил восемь машин в Кемерово: опубликовано видео

Кемерово, 22 октября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Кузбасса: троллейбус протаранил восемь машин.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария случилась на улице Красноармейская: троллейбус влетел в восемь автомобилей. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Согласно информации очевидцев, троллейбус включил аварийный сигнал, водитель пытается самостоятельно отремонтировать поломку.