Троллейбус протаранил восемь машин в Кемерово: опубликовано видео
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Кемерово, 22 октября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Кузбасса: троллейбус протаранил восемь машин.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария случилась на улице Красноармейская: троллейбус влетел в восемь автомобилей. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
Согласно информации очевидцев, троллейбус включил аварийный сигнал, водитель пытается самостоятельно отремонтировать поломку.
«В троллейбусе отключили электричество, и он снижал скорость, а другие не видели этого … там огромная пробка, с Дзержинского все стоит», — цитирует «Газета Кемерова» слова одного из очевидцев.