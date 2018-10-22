«Все козыри в руках Москвы»: военный эксперт прокомментировал переговоры Болтона и Патрушева

Москва, 22 октября. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США Джон Болтон проводят переговоры в Москве. По словам военного обозревателя Виктора Баранца, во время встречи все козыри находятся в руках Москвы.

Баранец подчеркнул, что Вашингтон неоднократно обвинял Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако ни разу не смог предоставить доказательств. При этом у Москвы есть немало доказательств нарушений ДРСМ властями США.

«В этой связи можно констатировать: все козыри в руках Москвы», — заявил Баранец в беседе с «Царьградом».

Военный эксперт высказал мнение, что если Болтон скажет, что-нибудь существенное, тогда Путин, возможно, захочет пообщаться с советником американского президента.

«Если Путин посчитает, что есть предмет для разговора, то он его, может, и пустит в Кремль. Или другой вариант: Путин может и не пустить Болтона в Кремль», — подчеркнул Баранец.

Как ранее сообщала «Газета.ru» со ссылкой на экспертов, Болтону предстоят трудные переговоры в Москве. Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял о желании выйти из ДРСМД.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что соблюдают условия договора РСМД. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что у Москвы есть вопросы по соблюдению пунктов договора Вашингтоном.

Ранее Джон Болтон заявлял, что ключевой задачей встречи с Патрушевым является возможность продолжения диалога российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые лидеры двух стран начали в финской столице в июне этого года.