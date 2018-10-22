«Горячей воды нет, зато Крым переименовали»: «Гоблин» Пучков оценил правки в Конституции Украины

Верховной раде Украины Крым по-прежнему не дает покоя. Если раньше украинские власти проводили «масштабные учения» в Азовском море, чтобы отражать «российскую агрессию», то теперь им захотелось переименовать территорию РФ. Как заявил депутат Верховной рады Рефат Чубаров, рабочая группа, что занимается разработкой проекта о «статусе» так называемой Автономной Республики Крым, поднимет вопрос о переименовании полуострова. Законодатели уже подготовили проект изменений в Конституцию Украины. Поправки будут направлены на рассмотрение конституционной комиссии, а затем — украинского парламента.

«Один из [рассматриваемых рабочей группой] вопросов — это название. Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. Также есть предложение — Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией», — цитируют депутата украинские СМИ.

Комментируя очередную популистскую затею украинских депутатов, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin («Гоблин»), заметил корреспонденту ФАН, что лучше бы власти подумали о работе коммунальных служб в Киеве. Кроме того, истинной демократии на Украине нет, поскольку там все делают с оглядкой на Запад, в частности на США.

«Этим гражданам, поскольку они находятся у руководства страны, надо изображать какую-то деятельность. Естественно, для украинцев крайне обидно, что жители Крыма предпочли не иметь с ними ничего общего. Украина не любит, чтобы народ изъявлял свою волю, она должна быть навязана извне, например, из Соединенных Штатов Америки, тогда это уже будет истинная демократия. Поэтому в Киеве активно педалируют эту больную тему. Не важно, что в Киеве горячей воды нет, главное, что власти переименовали Крым. Какое отношение они к нему имеют, вообще понять очень трудно. С таким же успехом они могут заниматься переименованием Владивостока», — поделился с корреспондентом ФАН Пучков.

По мнению известного переводчика, украинские законодатели на этом не остановятся и наверняка в скором времени предложат очередную бессмысленную инициативу.

«Безусловно, будет очень много предложений от депутатов Рады. Заняться им больше нечем: промышленность угробили, поэтому осталось только переименовывать проспекты и чужие территории. Работать они не могут — да и не хотят, остается лишь заниматься таким развлечением», — добавил собеседник агентства.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 96% избирателей Республики высказались за воссоединение с Россией. Народное голосование прошло в соответствии с нормами международного права, однако Киев до сих пор не признает итогов референдума. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о статусе полуострова закрыт раз и навсегда.