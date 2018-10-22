Москва посылает сигнал украинцам: эксперт прокомментировал контрсанкции России против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах недружественные действия Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.

Как сообщается на сайте Кремля, специальные экономические меры будут применены в целях защиты национальных интересов России «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Составить перечни физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применены контрсанкции, президент поручил правительству. В тексте указа особо отмечается, что специальные экономические меры России будут действовать до тех пор, пока Украина не отменит свои санкции против россиян.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, ответные санкции России затронут все сферы межгосударственных отношений: экономические, торговые, политические, гуманитарные, культурные, военные и прочие.

«Конечно, нужно дождаться правительственного перечня специальных мер и списка тех, кто под них попадет, но в целом, полагаю, контрсанкции охватят весь спектр российско-украинских отношений. Возможно, это будут ограничения торговли в РФ для украинских предпринимателей и предприятий, понижение дипломатического сотрудничества, как, например, отказ от работы какого-нибудь украинского консульства в России, санкции против украинских политиков, в том числе не только в России, но и на территории Евросоюза — Москва может попытаться изолировать их там», — поделился своим мнением с Федеральным агентством новостей Богдан Безпалько.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ напомнил — Россия всегда была миролюбивой и терпеливой страной и долго пыталась наладить отношения с Украиной.

«Надежды на нормализацию отношений растаяли только сейчас. Кроме того, приближаются выборы президента Украины. Из Киева идет очень негатива в адрес России и русских. Вероятно, принимая контрсанкции, Москва решила это остановить. А заодно показать украинским избирателям, что пора менять власть, что действия Порошенко и его команды вредят не только России, но и украинцам», — отметил Безпалько.

Политолог подчеркнул, что подписанный Владимиром Путиным указ содержит пункт, в котором указано, что как только Украина отменит свои недружественные решения в отношении россиян, Москва отменит свои ответные меры. Таким образом, Россия не только защищает свои национальные интересы, но и посылает сигнал украинцам, представителям промышленных кругов Украины, представителям ее гуманитарной интеллигенции, предлагая посмотреть на руководство их страны с другой стороны и выбрать того, кто по крайней мере начнет процесс восстановления отношений с РФ.