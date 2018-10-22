Как маленькие мальчики в песочнице: эксперт высмеял риторику США о Договоре РСМД

Москва, 22 октября. Поведением маленьких мальчиков, которые «меряются писюльками», назвал американскую риторику касательно Договора РСМД военный обозреватель Виктор Баранец.

По его мнению, сейчас Вашингтон действительно решился выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, при этом эксперт напомнил, что США уже многие годы, не приводя никаких доказательств, обвиняет Россию в нарушении условий договора о РСМД.

«Уже много лет мы просим у США: дайте аргументы. Но вы посмотрите, что мы слышим в ответ. Американцы говорят: нет, не можем дать. Не можем дать, поскольку это вскроет способы добывания американцами информации об этой ракете», — сказал Баранец в интервью «Царьграду».

Военный обозреватель отметил, что, по всей видимости, безосновательные претензии Вашингтона связаны с ракетой 9МК.

«Они указывают на эту ракету, но мы говорим, что она не выходит за рамки этого договора о РСМД. И вот этот разговор продолжается уже на протяжении многих десятилетий…» — подчеркнул эксперт.

Баранец высмеял американскую риторику, заявив, что отношение Вашингтона к договору о РСМД — это «несерьезная политика, это уже похоже на то, как в песочнице маленькие мальчики меряются писюльками, у кого больше».

Напомним, Европейский союз ранее призвал США не разрывать соглашение с Россией. В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из договора о РСМД из-за того, что его якобы не выполняет Россия. В Кремле при этом ранее неоднократно подчеркивали, что Вашингтон «размывает основы» договора.