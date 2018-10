Проигрыш по всем фронтам: как на Западе отреагировали на решение Трампа выйти из ДРСМД

В минувшую субботу Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), обвинив Москву в нарушении условий соглашения.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «How the world reacted to Trump’s proposed withdrawal from a nuclear arms treaty with Russia» («Как мир отреагировал на решение Трампа выйти из Договора о РСМД с Россией»), опубликованное аналитическим изданием Quartz.

Договор, подписанный в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым для ограничения гонки вооружений во время холодной войны, запрещает обеим сторонам развертывать баллистические и крылатые ракеты средней дальности наземного базирования.

Белый дом пока не принял официального решения, но замечание Трампа уже вызвало напряженность во всем мире.

Стивен Пайфер, старший научный сотрудник Института Брукингса, который присутствовал при создании договора о РСМД в администрации Рейгана, заявил, что выход США — «проигрыш по всем фронтам». По его мнению, вина за расторжение Договора будет лежать на США, союзники Америки в Европе и Азии начнут отдаляться от нее, а Россию больше ничего не будет останавливать на пути к развертыванию таких ракет.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что шаг Трампа «вызывает сожаление» и «ставит сложные вопросы перед США и Европой». Маас подчеркнул «колоссальное значение» Договора для европейских стран, каждая из которых находится в зоне досягаемости ракет, запрещенных Договором.

Великобритания, давний критик России, частично поддержала Трампа и тоже переложила вину на Россию.

«Наш близкий и давний союзник это, конечно, Соединенные Штаты, и мы будем совершенно решительно поддерживать США в их стремлении донести до мира, что Россия должна соблюдать обязательства по договору, который она подписала... Нам, конечно, хочется, чтобы Договор продолжал существовать, но для этого необходимо, чтобы к этому стремились обе стороны. И на данный момент одна из сторон этот Договор игнорирует», — рассказал в интервью Financial Times министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Как пишет The New York Times, одним из поводов для выхода США из Договора мог стать Китай. Растущая держава не связана никакими обязательствам и ничем не ограничена в плане разработки ядерных ракет средней дальности. А разрабатывает она их активно, в стремлении обеспечить себе доминирующее положение в своем регионе. Выход из Договора развяжет США руки, и они смогут спокойно развертывать ракеты средней дальности на своих базах в Японии или на Гуаме.

Россия отреагировала на эту новость достаточно резко. Михаил Горбачев заявил в интервью агентству «Интерфакс», что «разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума?»

Константин Косачев, высокопоставленный российский чиновник, в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Москва быстро отреагирует, если Трамп решится на этот шаг.

«Реагировать нам нужно не столько на факт выхода из Договора, сколько на практические действия США, когда они уже будут свободны в своих действиях. И, как говорил наш президент, вся военно-техническая готовность на этот счет у России имеется, реакция будет мгновенной», — заявил он.

На своей странице в Facebook Косачев также отметил, что выход США будет означать, что «человечеству угрожает полный хаос в сфере ядерного оружия».