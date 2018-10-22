«Все, что может заинтересовать РФ, на Украине уже убито»: в Киеве оценили возможности сотрудничества

Киев, 22 октября. Украине нечем заинтересовать Россию, поэтому сложно говорить о возрождении экономических связей между Москвой и Киевом. Украине нечего возрождать, считает украинский журналист Владимир Скачко.

«Очень красиво говорить о возрождении экономических связей, но максимум, на что может рассчитывать Украина, благодаря российскому импортозамещению, – это работа на подряде», — заявил Скачко в ходе выступления на конференции в Ялте.

По словам эксперта, все, что могло заинтересовать Россию в вопросе сотрудничества с Украиной уже убито – от космической отрасли до кораблестроения. Скачко отметил, что Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Украины, в том или ином виде Москве принадлежит 85%.

Также Скачко добавил, что отношения между Россией и Украиной зависли между прекращением дипломатических отношений и объявлением войны. Политические отношения между Москвой и Киевом практически отсутствуют, считает Скачко.

«Войну не объявят, потому что «Украина цэ Европа», там курс один – объявить войну и сдаться, и переехать», — отметил эксперт.

Напомним, отношения между Россией и Украиной ухудшились после государственного переворота на Украине и захвата власти. Кроме того, осложнил отношения между Москвой и Киевом конфликт на востоке Украины – Луганская и Донецкая народные республики отказались признать киевскую власть и заявили о выходе из состава Украины.

Также Киев отказывается признать референдум о статусе Крыма, по итогам которого полуостров вошел в состав России. За присоединение к России проголосовали 96% населения полуострова. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт навсегда.