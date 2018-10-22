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Россия планирует направить в ЦАР еще 60 военных инструкторов

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Россия планирует направить в ЦАР еще 60 военных инструкторов

Москва, 22 октября. Россия планирует направить в Центральноафриканскую республику дополнительно 60 российских инструкторов и вторую партию продукции военного назначения с ведома профильного комитета Совета безопасности ООН. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

«С ведома профильного Комитета СБ ООН планируем направить в ЦАР дополнительно 60 российских инструкторов и вторую партию продукции военного назначения», — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве отметили, что президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера обратился к Москве с просьбой помочь в укреплении национальных вооруженных сил страны и органов безопасности. Российская сторона приняла решение на безвозмездной основе оказать партнерам поддержку в военно-техническом направлении.

Отмечается, что в конце января — начале февраля Москва с согласия комитета Совета безопасности ООН осуществила поставку в ЦАР стрелкового вооружения, боеприпасов. Кроме того, были командированы 175 инструкторов для подготовки военнослужащих африканской страны. По данным МИД РФ, обучение на сегодняшний день прошли более миллиона военных.

Автор: Дарья Смолина
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