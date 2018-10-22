«Украине аукнется»: в Киеве опасаются нового Карибского кризиса между РФ и США

Москва, 22 октября. Украина может пострадать в случае повторения Карибского кризиса между Россией и США. Такое мнение высказал заместитель директора украинского Института мировой политики Николай Белесков, комментируя решение Вашингтона выйти из договора о запрете ракет средней и малой дальности.

Он подчеркнул, что европейские страны вряд ли согласятся размещать на своей территории американские ракеты, однако, если это все же произойдет, крайней станет Украина.

«Если американские системы разместят в Польше, тогда мы получим новый Карибский кризис, только наоборот. И Украине также аукнется», — рассказал Белесков украинскому изданию «Факты».

Эксперт также выразил сомнение, что американские ракеты в ближайшее время появятся на Украине. Впрочем, Белесков подчеркнул, что на данном этапе трудно что-то прогнозировать.

Ранее сообщалось, что власти США намерены выйти из договора о ракетах средней и малой дальности. Евросоюз призвал Москву и США соблюдать достигнутые ранее договоренности и не выходить. По словам президента РФ Владимира Путина, выход из ДРСМД нанесет вред общемировой безопасности и стабильности. Соединенные Штаты де-факто предпринимают действия, которые размывают положения и идут в нарушение с положениями этого договора. В связи с этим слом документа, заявлял российский лидер, поставит под угрозу безопасность всего мирового сообщества. Напомним, что договор был подписан 8 декабря 1987 года. Свои подписи под соглашением поставили президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.