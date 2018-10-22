Что стоит на пути нормальных отношений России и Евросоюза? ФАН-ТВ

Представители России и Евросоюза совместно разработали промежуточный доклад EUREN на тему «Выборочное сотрудничество между ЕС И Россией». EUREN – это экспертная сеть ЕС – России по вопросам внешней политики. Эта сеть является новой формой взаимодействия между экспертами и исследовательскими центрами, с ее помощью происходит обсуждение актуальных вопросов и обмен мнениями. В новом докладе эксперты дали рекомендации для сохранения положительных взаимоотношений между Россией и Евросоюзом. Также они отметили, что полная нормализация взаимоотношений невозможна до того момента, когда между Россией и ЕС существует двусторонние санкции.

«Взаимные санкции приводят к ущемлению прав человека, так как права человека – один из важных параметров развития, это непосредственно связано и с качеством жизни, и другими параметрами, конечно, санкции вредят. Вредит и то, что общий климат наших отношений мешает реализовать значительный потенциал сотрудничества России и ЕС, который в других обстоятельствах мы могли бы использовать для совместного решения проблем развития», – объясняет Иван Тимофеев, программный директор РСМД .

Санкции – далеко не единственная проблема. На общий климат взаимоотношений влияют и наши отношения с Америкой. Так как США и ЕС являются сотрудниками, то наши разногласия со Штатами сказываются на отношениях Евросоюза и России. Конфликты с Соединенными Штатами есть во многих сферах, одним из наиболее ярких примеров за последнее время является борьба с терроризмом на территории Сирии.

«Настроение – наладить сотрудничество в антитеррористической борьбе с Соединенными Штатами, с Западом, поскольку западная коалиция во главе с США была создана до того, как Россия вступила военным путём на Сирийскую почву, но этому не суждено было сбыться, по ряду причин. Получилось так, что первоначальная задумка, первоначальный расчёт не оправдался, и началось соперничество в Сирии между Россией и Соединенными Штатами», – рассказывает Александр Аксененок, вице-президент Российского совета по международным делам.

По мнению экспертов, выстроить положительный диалог полностью не получится до тех пор, пока США не «поругается» с Евросоюзом, или Россия не помирится со Штатами. Но в любом случае точки соприкосновения есть, и их нужно искать и развивать дальше, а положительный диалог абсолютно во всем не так уж и необходим.