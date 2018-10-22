Власти Украины предложили переименовать Крым

Киев, 22 октября. Рабочая группа Верховной рады, занимающаяся вопросом «статуса» Крыма, рассмотрит возможность переименования полуострова. Об этом сообщил депутат украинского парламента Рефат Чубаров.

По словам депутата, рабочая группа рассматривает возможность внесения изменений в конституцию Украины. Один из вариантов названия — Крымская автономия, другой вариант — Крымскотатарская автономия. Также рассматривается вариант сохранения текущего названия — Автономная Республика Крым, пишет УНИАН.

Представительный орган Крыма украинские депутаты предлагают назвать Советом автономии.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к России проголосовали 96% избирателей. Автономная Республика Крым с 2014 года входит в состав России под названием Республика Крым.

Киев не признает результаты референдума и до сих пор считает полуостров территорией Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе Крыма закрыт навсегда.