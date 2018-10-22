Грозный получит 100% акций «Чеченнефтехимпрома» до 15 ноября

Москва, 22 октября. Грозный получит из федеральной собственности 100% акций «Чеченнефтехимпрома», одного из крупнейших нефтедобывающих активов республики, до 15 ноября. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, передача предприятия Чеченской Республике будет осуществлена согласно указу президента РФ Владимира Путина от 18 сентября текущего года.

Напомним, в 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров в своем письме президенту РФ сообщил, что значительный потенциал «Чеченнефтехимпрома», не связанный с нефтепереработкой, в частности земля и инфраструктура, «практически не используется». Кадыров предложил тогда построить на территории компании завод по производству литий-ионных аккумуляторов.

18 сентября текущего года российский лидер подписал указ о передаче предприятия в собственность республики. Российскому кабмину также было поручено обеспечить передачу предприятия в течение двух месяцев.