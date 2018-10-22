Убийство Хашукджи было спланировано — власти Турции

Анкара, 22 октября. Пресс-секретарь правящей партии Турции Омер Челик заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было спланировано.

По его словам, недавно появилась видеозапись, на которой из посольства Саудовской Аравии выходит мужчина, переодетый в одежду журналиста. Челик подчеркнул, что все это говорит о спланированной акции по убийству журналиста.

«Я уверен, что, в конце концов, виновные будут наказаны, и никому не придет в голову повторить подобное», — заявил пресс-секретарь правящей партии Турции.

По его словам, турецкое государство уделяет внимание расследованию убийства Хашукджи, а если расследование затягивается, то это происходит из-за действий саудовской стороны.

Напомним, что оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября в Стамбуле. Последний раз его видели входящим в посольство Саудовской Аравии. 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели журналиста. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что Хашукджи «случайно задушили».

Германия, Великобритания и Франция призвали Эр-Рияд прояснить обстоятельства гибели Хашукджи.