Москва, 22 октября. Севастополь де-юре всегда был в составе России даже при незаконной передаче Крыма Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Глава государства напомнил, что в 1954 году решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР было незаконным, поскольку было принято президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, после чего его утвердил президиум Верховного Совета СССР, хотя по закону передачу должны были утверждать Верховный совет республик и Верховный совет СССР.

Все это время, как отметил Путин, Севастополь был городом центрального подчинения. Под незаконную передачу он не попал, потом что «про Севастополь просто забыли».

«Так что формально и юридически он всегда был в составе России», — подчеркнул российский лидер.