Центр православия не сбежит на Украину за Варфоломеем: Киеву пообещали «фиктивную справку»

Москва, 22 октября. Вселенскому патриарху Варфоломею, возможно, придется «бежать» из Турции на Украину. Об этом заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, комментируя слухи о связях предстоятеля Константинопольской православной церкви с беглым турецким оппозиционером Фетхуллахом Гюленом.

По словам Кургиняна, у Константинополя «рыльце в пушку», если говорить о предполагаемых связях патриарха с Гюленом.

«Когда всплывает, как Варфоломей с ним дружил, начинает напрягаться Эрдоган. Возникает бредовая гипотеза. А может, Константинопольский патриархат решил переехать на Украину», — сказал Сергей Кургинян в эфире телеканала «Россия 1».

На это российский политолог Сергей Михеев возразил, что «центр православия не сбежит на Украину за Варфоломеем». По словам политолога, Запад пытается использовать игру на вопросах церкви в политических целях. Если же говорить об автокефалии украинской церкви, то поместную церковь, возможно, «удастся слепить на коленке». Киеву, по словам политолога, пообещали «фиктивную справку».

«Но церковная логика этих событий все равно пересилит. И, в конце концов, наши украинские коллеги могут остаться с фиктивной справкой о том, что у них есть поместная церковь», — подытожил Михеев.

Напомним, в сентябре 2018 года Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов Константинополя в Киев в рамках подготовки к автокефалии украинской церкви. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что стремление к созданию поместной церквия является частью «проукраинской» стратегии Киева.

В РПЦ предупреждали, что предоставление независимости украинской церкви приведет к расколу православия. Тем не менее, Константинополь отменил решение XVII века, согласно которому киевская митрополия передавалась в юрисдикцию Московского патриархата.

Кроме того синод Константинопольского патриархата снял обвинения с глав двух раскольничьих украинских церквей: предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Обе организации являются неканоническими.

В РПЦ решение Константинополя назвали «канонически ничтожным», так как оно нарушает все нормы церковного строя. Русская православная церковь также приняла решение о разрыве евхаристического общения с Константинополем. При этом в РПЦ подчеркнули, что надеются на изменение позиции Вселенского патриархата по вопросам предоставления автокефалии украинской церкви.