У Порошенко не остается шансов: в Госдуме назвали цели санкций Путина против Украины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер против Украины. Санкции вводятся в связи с «недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», сказано в документе.

Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий в интервью Федеральному агентству новостей назвал цели президентского указа. По его словам, пора положить конец даже косвенной поддержке антироссийского режима Петра Порошенко.

«Сегодня на Украине развязана религиозная война. Это самое страшное, что может быть в жизни гражданского общества, когда на религиозной почве начнется захват храмов, а значит, прольется кровь, — рассказал Водолацкий. — Вспомним захват российских активов, пленение судна «Норд», удержание российских граждан в Киеве и Одессе».

Все это вызывает у здравомыслящих людей, в том числе на самой Украине, вопрос: почему Россия в лице своих предприятий до сих пор продолжает работать с украинскими предприятиями, тем самым пополняя бюджет Украины, недоумевает депутат. Ведь затем эти деньги идут на убийство мирных граждан на территории Донецкой и Луганской народных республик, добавил он.

«Из России поступают энергоносители — это тоже поддержка правящего режима Порошенко, — отметил парламентарий. — Наверное, это уже предел тем нашим действиям, тем предложениям, которые были сделаны Киеву во время минских переговоров и которые пока не дают результатов».

Поэтому президентское поручение разработать четкие и конкретные меры направлены на то, чтобы сегодня остановить все экономические связи с Украиной, уверен Водолацкий. А также чтобы не подвергать рискам российские предприятия, которые продолжают работать с Украиной, и наших граждан, которые в силу обстоятельств продолжают летать туда в командировки, пояснил собеседник ФАН.

«Настал тот момент, когда переговоры и увещевания окружения Порошенко и самого Порошенко уже не находят отражения в их обратных действиях, — считает депутат Госдумы. — На сегодняшний день неадекватность принимаемых решений и заявлений Порошенко, его министра иностранных дел и СБУ не поддаются никакой логике».

Даже последние заявления Порошенко по автокефалии, которые, по идее, должны были пойти ему в плюс, дают отрицательный результат, сообщил парламентарий.

«На Украине ее, кстати, называют «автофекалия», — заметил Водолацкий.

Чтобы удержаться на плаву, Порошенко остается ввести военное положение на Украине, полагает он.

«Судя по всему, это не за горами. Но даже если выборы будут происходить под дулами автоматов, у Порошенко не остается никаких шансов, — уверен депутат. — Поэтому наши действия адекватны по отношению к политике Украины на международном уровне».

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Он вступает в силу с 22 октября и может быть отменен лишь в случае отмены ограничительных мер Украины, введенных против физических и юридических лиц РФ, говорится в документе.