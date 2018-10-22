Вооруженный петардами пациент психдиспанцера в Таганроге захватил детей

Таганрог, 22 октября. Выписавшийся из психдиспанцера в Таганроге пациент захватил в заложники детей и заперся в квартире, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как сообщают источники, неадекватный житель Таганрога выписался из психдиспанцера, приехал в школу к детям — 7 и 10 лет — и, забрав их из учебного заведения, отправился домой. Он заперся в квартире и не пустил внутрь супругу. Жена вызвала полицию и спасателей.

Одному из захваченных детей удалось сбежать. Второй остался в квартире с отцом.

До прибытия служб мужчина скидывал с балкона вещи, а также зажигал и взрывал петарды. Прибывшие спасатели вскрыли дверь: полицейские скрутили мужчину и задержали.

К счастью, никто не пострадал. Решается вопрос о повторной госпитализации.

Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места событий.