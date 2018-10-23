Дамаск, 23 октября. В рамках развития сотрудничества Москвы и Дамаска в области образования Российский культурный центр науки и культуры организовал выставку в центральной библиотеке Тишрин в Латакии. Всего в ней приняли участие 12 государственных университетов России. Корреспондент ФАН рассказывает о мероприятии с места событий.

В рамках мероприятия прошло выступление директора организации Вадима Зайчикова, который выступил с докладом, посвященному процессу поступления в российские университеты. Он также рассказал сирийским студентам о программах и специальностях, на которые они могут претендовать в РФ.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Основная задача российской образовательной выставки в Латакии — информирование сирийских абитуриентов о структуре образовательной системы в российских университетах. Кроме того, обе стороны надеются укрепить российско-сирийские отношения в сфере образования.

В ходе выступления глава Тишрина Басам Хассан заявил, что российские высшие учебные заведения дают образование на должном уровне и выпускают квалифицированные кадры. Все учебные заведения, участвующие в выставке, готовы сотрудничать с сирийской стороной в образовательной, культурной и научно-исследовательской сферах.

По итогам мероприятия десятки студентов выразили желание получить образование в России.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что представители министерства образования САР и ректор Дамасского университета Мохаммад Махер Кабакиби провели встречу с российской делегаций во главе с Вадимом Зайчиковым. Они также побывали на образовательной выставке в Дамасском университете, на которой были представлены различные российские университеты, готовые предоставить сирийским абитуриентам возможность образования.

Ожидается, что в этом году Россия примет в государственные вузы порядка 500 сирийских студентов. Все они попадут на бюджетные отделения. Не исключено, что в будущем эта квота может увеличиться.