Евросоюз призвал США обдумать возможные последствия выхода из ДРСМД

Брюссель, 22 октября. Евросоюз призвал Соединенные Штаты задуматься о возможных последствиях выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для общей безопасности. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

«Ожидаем от США, что они обдумают последствия своего возможного выхода из этого соглашения для их собственной безопасности, безопасности их союзников и всего мира», — говорится в сообщении.

Европейский союз подчеркнул, что миру не нужна новая гонка вооружений, которая никому не будет выгодна и лишь создаст еще больше нестабильности.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает это соглашение. Кроме того, президент Соединенных Штатов сообщил, что будет развивать вооружения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ждет официальных разъяснений от США по ситуации вокруг заявлений Трампа.