Ярмольник и Алферова превратились в «угрозу» для Украины

Киев, 22 октября. Киевские власти расширили список деятелей культуры из РФ, которые «угрожают национальной безопасности» Украины. Министерство культуры страны добавило в него Ирину Алферову и Леонида Ярмольника.

В чем именно заключается исходящая от актеров «угроза», в министерстве уточнять не стали. Отметим, в черный список Украины включены уже без малого 150 российских артистов. Зачастую сами актеры и певцы не могут объяснить логику, которой руководствуется Киев. Весной народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которую Минкульт Украины также причислил к «угрожающим безопасности» страны, призналась, что «сто лет не была на Украине».

Напомним также, что Леонид Ярмольник ранее уже был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Актер назвал произошедшее глупостью, отметив, что бороться с «Миротворцем» не собирается.

База личных данных скандально известного сайта открыта пользователям и опубликована без согласия занесенных в «Миротворец» людей. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) неоднократно осуждала киевские власти, закрывающие глаза на незаконную деятельность «Миротворца».

Чаще всего в черный список сайта попадают журналисты, политики и общественные деятели, которые не согласны с украинской интерпретацией событий 2014 года. Например, летом текущего года в базу «Миротворца» внесли президента США Дональда Трампа, который назвал Крым регионом РФ.