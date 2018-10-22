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Глава Гильдии каскадеров РФ отреагировал на смерть коллеги под танком

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Глава Гильдии каскадеров РФ отреагировал на смерть коллеги под танком

Москва, 22 октября. Президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков отреагировал на смерть 31-летнего коллеги Олега Шелкина под танком во время съемок в Калужской области.

Трагедия произошла на съемках фильма «Ильинские рубежи» в городе Медынь. Так не остановился в определенной точке и совершил наезд на каскадера. От полученных травм Шелкин скончался.

В Гильдии каскадеров выясняют обстоятельства произошедшего. Инашков отметил, что пока сложно что-то сказать конкретное по этому трагическому случаю.

«Это жизнь. По-разному происходит, — приводит слова Иншакова «Ридус». — Недостаток времени, привлечение непрофессионалов, залетных каскадеров в целях экономии».

Глава Гильдии каскадеров РФ отреагировал на смерть коллеги под танком

Вице-президент Гильдии каскадеров Варвара Никитина также заметила, что кинопроизводство несовершенно. Она отметила, что такие ошибки происходят, когда съемочная группа торопится.

«Когда начинается спешка, и тогда у постановщика не бывает достаточно времени на подготовку, — пояснила она. — Или когда трюки делают непрофессионалы».

На месте происшествия в данный момент работают сотрудники правоохранительных органов. 

Автор: Катерина Иванова
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