В S7 оценили последствия перехода авиакомпаний на российскую систему бронирования

Москва, 22 октября. Инициативу Минтранса перенести в Россию серверы бронирования и продажи авиабилетов на внутрироссийские рейсы прокомментировали в авиакомпании S7. Как говорится в сообщении S7, переход авиакомпаний на альтернативную систему бронирования билетов займет много времени и потребует от перевозчиков колоссальных денежных средств.

В S7 считают, что российские провайдеры, в отличие от ведущих международных систем бронирования, пока не располагают достаточным функционалом, чтобы обеспечить комплексную операционную деятельность перевозчика. С большой вероятностью, иностранные провайдеры могут признать экономически невыгодным перенос баз данных в Россию. В S7 также опасаются, что процесс «миграции» на альтернативную систему потребует от авиакомпаний колоссальных денежных и временных вложений.

Кроме того, проект постановления правительства, предложенный Минтрансом, ставит под вопрос участие российских перевозчиков в международных авиационных альянсах, поскольку он включает ограничения на осуществление партнерской деятельности с иностранными авиакомпаниями.

Как полагают в S7, снизится конкурентоспособность российских перевозчиков по отношению к иностранным. Это может иметь негативные последствия для экономики страны, а также повлияет на доступность авиаперевозок в целом.

Ранее гендиректор входящей в S7 Group авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков предупредил о возможной остановке работы российских авиакомпаний.