Русская Арктика не дает покоя: зачем Пентагон отправил в Заполярье авианосец Harry Truman

Москва, 22 октября. В России отреагировали на появление в Заполярье американского авианосца USS Harry Truman. Объяснение этому одно: Вашингтону не дает покоя русская Арктика и он пытается взять курс на милитаризацию региона.

Как отмечает издание «Свободная Пресса», в последний раз Штаты направляли в Арктику свой военный корабль аж в 1991 году, теперь, видя, что Россия наращивает свое присутствие в регионе, модернизирует советские арктические базы с аэродромами, а также разрабатывает новую арктическую технику, Белый дом забеспокоился. Кроме того, нельзя забывать и об огромных запасах нефти и газа, которые скрывает Северный морской путь. Тут Штаты тоже преследуют свой корыстный интерес.

Ранее в пресс-службе Пентагона заявили, что Harry Truman будет примать участие в масштабных учениях НАТО, в ходе которых десятки тысяч военных будут учиться противостоять «угрозе большой страны».

Отметим, что сейчас у Штатов есть всего один тяжелый ледокол «Полярная звезда» 40-летней давности. Таким образом, в арктическом регионе американцы смогут довольствоваться только атомными подводными лодками. Однако это не заставляет американцев умерить свои аппетиты.

Как отмечает «Утро.ру», администрация экс-президента Барака Обамы еще в 2009 году приняла арктическую «дорожную карту» ВМС США, предусматривающую расширение морских операций в этом регионе. Позже Пентагон опубликовал Арктическую стратегию. Согласно документу, американские военные силы должны отвечать «демонстративными маневрами» на попытки любой страны ограничить проход коммерческих и военных кораблей США через арктические воды.

Помимо этого американские ВМС должны усовершенствовать навыки боевых операций в условиях Крайнего Севера. Их успешное проведение, по прогнозам Пентагона, пригодиться к 2030 году «для защиты американских арктических владений».

Ранее KP.RU сообщала, что учения НАТО Trident Juncture 2018 станут самыми масштабными со времен «Холодной войны». В них примут участие 50 тыс. солдат. В заявлении ВМС США о прибытии Harry Truman в Арктику были приведены слова командира авианосца Ника Диенна о том, что американские военные «несказанно рады проводить операции в Норвежском море».