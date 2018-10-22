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Российские военные проинспектируют подразделение ВВС Финляндии перед маневрами НАТО

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Российские военные проинспектируют подразделение ВВС Финляндии перед маневрами НАТО

Москва, 22 октября. Российские военнослужащие проинспектируют подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии, дислоцированные в Лапландии и принимающие участие в маневрах Североатлантического альянса Trident Juncture 2018. Об этом сообщает пресс-служба финских ВВС.

Отмечается, что визит российской инспекции запланирован на период с 22 по 24 октября. Военные маневры военного блока Trident Juncture, в которых будут задействованы порядка 50 тысяч военных из 30 государств, участниц альянса и партнеров, пройдут с 25 октября по 7 ноября.

«Россия проинспектирует подразделение ВВС Финляндии Lapland Air Command, в соответствии с Венским документом 2011 года 22–24 октября», — следует из сообщения.

По имеющимся данным, задача визита заключается в оценке соответствия данных о подразделении. Кроме того, планируется произвести обмен текущей информацией, которая будет предоставлена в ходе ознакомительного визита.

Напомним, ВВС Финляндии участвуют в маневрах Trident Juncture 2018, которые стартуют на текущей неделе. Американские и бельгийские отряды ВВС, задействованные в мероприятии, также будут дислоцированы на этой базе.

Ранее стало известно, что целью участия финской стороны в учениях НАТО является укрепление национальных возможностей обороны и развитие международного взаимодействия.

Автор: Алексей Громов
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