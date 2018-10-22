Газовый баллон взорвался рядом с политехническим колледжем в Керчи

Керчь, 22 октября. В офисном здании рядом с Керченским политехническим колледжем произошел взрыв. Пострадал один человек.

Инцидент произошел в соседнем здании от керченского колледжа на улице Войкова 1А. В офисном здании выбило стекла.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС, в религиозной организации «Добрая весть» на первом этаже здания взорвался газовый баллон. Пострадала женщина. Возгорание тушили два пожарных расчета.

Отметим, что инцидент произошел рядом с колледжем, в котором 18-летний студент Владислав Росляков расстрелял своих одноклассников и взорвал бомбу.