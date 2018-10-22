«Наш курс правильный»: Пасечник рассказал о беспрецедентном прорыве в экономике ЛНР

Луганск, 22 октября. Луганская народная республика будет и далее следовать выбранному в 2014 году курсу на интеграцию с Российской Федерацией — данный курс является правильным. Об этом сегодня на состоявшемся в Луганске митинге в поддержку общественного движения «Мир Луганщине» заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Мне очень приятно находиться здесь вместе с людьми, которые горят желанием построить крепкую и независимую республику», — заявил лидер народной республики.

Пасечник отметил, что все участники общественного движения «Мир Луганщине» просто не вместятся в зал, где проходил митинг — их более 110 тысяч человек.

«Мы вместе с вами — это одна команда, команда, которая способная решать все самые сложные стоящие перед ней задачи. И сегодня мы уже решаем эти задачи», — объявил Пасечник.

И. о. главы ЛНР напомнил, что в народной республике подготовлена масштабная программа развития на период до 2023 года. За последнее время благодаря совместным усилиям властей и народа в ЛНР удалось повысить пенсии и заработные платы, а цены на горюче-смазочные материалы снизились до уровня цен РФ.

Это все — наш совместный труд. Благодаря нашим усилиям, мы отстраиваем нашу экономику, мы запускаем наши заводы и фабрики, наши разрушенные предприятия. Я считаю — это беспрецедентный прорыв в экономике нашей республики. И таких примеров очень много», — заявил он.

«Я уверен, что курс, взятый нашей республикой в 2014 году на интеграцию с Российской Федерацией — правильный. И мы будем следовать ему до конца», — заявил руководитель народной республики Донбасса.

Он подчеркнул — самые большие победы еще ждут народную республику впереди.